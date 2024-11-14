Tuyển Hành chính HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sắp xếp và quản lý lịch trình, công việc, kế hoạch các cuộc họp, hội nghị, gặp gỡ khách hàng, đối tác.
Chuẩn bị các công tác: đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện di chuyển và đặt chỗ ở cho các chuyến công tác.
Quản lý, lưu trữ, phân loại, luân chuyển các văn bản, trả lời điện thoại, tin nhắn cho các bên liên quan, xử lý Email và các thư quan trọng gửi đến theo ủy quyền.
Triển khai, tiếp nhận các công việc của cấp trên xuống các phòng ban. Giám sát tiến độ công việc. Thực hiện phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả công việc của nhân viên cho lãnh đạo.
Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo.
Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo các kỹ năng văn phòng (MS Office, Canva....)
Thành thạo Ngoại ngữ Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Kỹ tính, chỉn chu, linh hoạt, chủ động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao, muốn gắn bó lâu dài.

Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường nắm bắt những công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới;
Môi trường làm việc văn minh, hiện đại, trân trọng đóng góp và chia sẻ lợi ích;
Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13...);
Các hoạt động teamwork, teambuiding...xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

