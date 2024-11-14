Tuyển Hành chính HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1

Sắp xếp và quản lý lịch trình, công việc, kế hoạch các cuộc họp, hội nghị, gặp gỡ khách hàng, đối tác.

Chuẩn bị các công tác: đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện di chuyển và đặt chỗ ở cho các chuyến công tác.

Quản lý, lưu trữ, phân loại, luân chuyển các văn bản, trả lời điện thoại, tin nhắn cho các bên liên quan, xử lý Email và các thư quan trọng gửi đến theo ủy quyền.

Triển khai, tiếp nhận các công việc của cấp trên xuống các phòng ban. Giám sát tiến độ công việc. Thực hiện phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả công việc của nhân viên cho lãnh đạo.

Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo.

Các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo

Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo các kỹ năng văn phòng (MS Office, Canva....)

Thành thạo Ngoại ngữ Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

Kỹ tính, chỉn chu, linh hoạt, chủ động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao, muốn gắn bó lâu dài.

Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường nắm bắt những công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới;

Môi trường làm việc văn minh, hiện đại, trân trọng đóng góp và chia sẻ lợi ích;

Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13...);

Các hoạt động teamwork, teambuiding...xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

