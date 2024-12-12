Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Hành chính tổng hợp

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 233 Đồng Khởi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

日本語でメール対応 / Giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Nhật qua email;
見積依頼対応。進捗状況確認や後追いなど担当するタスク管理を行う / Xử lý và theo dõi báo giá, yêu cầu đặt trước dịch vụ;
商品の料金表作成。取引先への請求書作成 / Lập biểu giá, lập hóa đơn;
問題を解決する責任があります / Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề, trả lời thắc mắc của khách hàng;
他部署との連携 / Liên hệ và hợp tác với các bộ phận khác để sắp xếp các dịch vụ khác (nếu có).

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4年制大学を卒業された方(ビジネス、金融、ホスピタリティを専攻した方が望ましい)/ Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên các chuyên ngành Du lịch/ Khách sạn/ Tài chính);
日本語能力試験のN1レベル必須 / Yêu cầu bằng thi năng lực tiếng Nhật N1;
ビジネスメールのマナーと書き方を理解する / Sử dụng Tiếng Nhật qua email trong công việc;
コンピュータースキル、特に Microsoft Excel に優れています / Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Microsoft Excel;
ソフトスキル: コミュニケーション、チームワーク、タイムマネジメント / Kỹ năng mềm: Giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian;
旅行が好き / Có sở thích du lịch;
高いプレッシャーの下で効率的に仕事をする能力がある / Có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cao;
粘り強く仕事を続けることができる / Kiên trì trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN Thì Được Hưởng Những Gì

ベトナム強制保険 / Bảo hiểm theo Luật Việt Nam;
制服 / Đồng phục;
健康診断(年一回)/ Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm;
健康保険パック。/ Gói bảo hiểm sức khỏe;
ベースアップ、昇格テスト(年一回)/ Tăng lương, xét duyệt thăng chức (mỗi năm 1 lần);
新年ボーナス、 テトボーナス、13ヶ月給与 / Thưởng Newyear, Tết, Lương thứ 13;
社員旅行(国内・海外)/ Du lịch công ty (trong và ngoài nước);
出張手当(国内・海外問わず)/ Trợ cấp đi công tác (trong và ngoài nước, nếu có);
日本語証明書手当 (証明書必要)/ Trợ cấp bằng thi năng lực tiếng Nhật (nếu có);
年次有給休暇 / Nghỉ phép năm;
その他社内規定による手当あり / Các loại trợ cấp khác theo qui định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lửng 01, Tầng Lửng, Tòa nhà Trung tâm tài chính Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

