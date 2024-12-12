Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 233 Đồng Khởi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

日本語でメール対応 / Giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Nhật qua email;

見積依頼対応。進捗状況確認や後追いなど担当するタスク管理を行う / Xử lý và theo dõi báo giá, yêu cầu đặt trước dịch vụ;

商品の料金表作成。取引先への請求書作成 / Lập biểu giá, lập hóa đơn;

問題を解決する責任があります / Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề, trả lời thắc mắc của khách hàng;

他部署との連携 / Liên hệ và hợp tác với các bộ phận khác để sắp xếp các dịch vụ khác (nếu có).

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4年制大学を卒業された方(ビジネス、金融、ホスピタリティを専攻した方が望ましい)/ Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên các chuyên ngành Du lịch/ Khách sạn/ Tài chính);

日本語能力試験のN1レベル必須 / Yêu cầu bằng thi năng lực tiếng Nhật N1;

ビジネスメールのマナーと書き方を理解する / Sử dụng Tiếng Nhật qua email trong công việc;

コンピュータースキル、特に Microsoft Excel に優れています / Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Microsoft Excel;

ソフトスキル: コミュニケーション、チームワーク、タイムマネジメント / Kỹ năng mềm: Giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian;

旅行が好き / Có sở thích du lịch;

高いプレッシャーの下で効率的に仕事をする能力がある / Có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cao;

粘り強く仕事を続けることができる / Kiên trì trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN Thì Được Hưởng Những Gì

ベトナム強制保険 / Bảo hiểm theo Luật Việt Nam;

制服 / Đồng phục;

健康診断(年一回)/ Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm;

健康保険パック。/ Gói bảo hiểm sức khỏe;

ベースアップ、昇格テスト(年一回)/ Tăng lương, xét duyệt thăng chức (mỗi năm 1 lần);

新年ボーナス、 テトボーナス、13ヶ月給与 / Thưởng Newyear, Tết, Lương thứ 13;

社員旅行(国内・海外)/ Du lịch công ty (trong và ngoài nước);

出張手当(国内・海外問わず)/ Trợ cấp đi công tác (trong và ngoài nước, nếu có);

日本語証明書手当 (証明書必要)/ Trợ cấp bằng thi năng lực tiếng Nhật (nếu có);

年次有給休暇 / Nghỉ phép năm;

その他社内規定による手当あり / Các loại trợ cấp khác theo qui định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN

