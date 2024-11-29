Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ trong các dự án và công việc kinh doanh: Theo dõi tiến độ, cập nhật tình hình và báo cáo kết quả các dự án của công ty cho Giám đốc.

Làm cầu nối giữa Giám đốc và các phòng ban: Đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng, hiệu quả giữa các phòng ban và Giám đốc.

Giám sát và hỗ trợ thực hiện các kế hoạch và mục tiêu của công ty: Đảm bảo các chỉ đạo của Giám đốc được triển khai đúng mục tiêu và thời hạn.

Ứng viên: Nam , biết lái xe ô tô.

Ứng viên: Nam , biết lái xe ô tô.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vai trò trợ lý hoặc thư ký cho các vị trí quản lý cấp cao.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Khả năng quản lý công việc hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Có khả năng giao tiếp tốt, cẩn thận trong việc xử lý thông tin và yêu cầu.

Tiếng Trung giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động trong lĩnh vực bán sỉ và lẻ hàng tiêu dùng

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng đa dạng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ ttrong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG

