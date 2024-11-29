Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 18 Bến Lội, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ trong các dự án và công việc kinh doanh: Theo dõi tiến độ, cập nhật tình hình và báo cáo kết quả các dự án của công ty cho Giám đốc.
Làm cầu nối giữa Giám đốc và các phòng ban: Đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng, hiệu quả giữa các phòng ban và Giám đốc.
Giám sát và hỗ trợ thực hiện các kế hoạch và mục tiêu của công ty: Đảm bảo các chỉ đạo của Giám đốc được triển khai đúng mục tiêu và thời hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nam , biết lái xe ô tô.
Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vai trò trợ lý hoặc thư ký cho các vị trí quản lý cấp cao.
2 năm kinh nghiệm trong vai trò trợ lý hoặc thư ký cho các vị trí quản lý cấp cao.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Khả năng quản lý công việc hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Có khả năng giao tiếp tốt, cẩn thận trong việc xử lý thông tin và yêu cầu.
Tiếng Trung giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động trong lĩnh vực bán sỉ và lẻ hàng tiêu dùng
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng đa dạng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ ttrong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC PHÚC LONG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Bình Tân-Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

