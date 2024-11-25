Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi ,Q2, TP Thủ Đức , TP HCM

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý tài sản, cơ sở vật chất, văn phòng phẩm

Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các loại văn bản, hợp đồng của công ty

Tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc CV, phỏng vấn ứng viên

Quản lý nhân sự: theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm, chế độ phúc lợi cho nhân viên

Tổ chức các hoạt động nội bộ, sự kiện của công ty

Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty khi cần thiết

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự

Thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.

Có kiến thức cơ bản về luật lao động, bảo hiểm xã hội

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành Marketing, Truyền thông, TMĐT hoặc IT

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-12 triệu

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Tham gia các hoạt động team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

