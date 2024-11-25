Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi ,Q2, TP Thủ Đức , TP HCM

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý tài sản, cơ sở vật chất, văn phòng phẩm
Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các loại văn bản, hợp đồng của công ty
Tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc CV, phỏng vấn ứng viên
Quản lý nhân sự: theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm, chế độ phúc lợi cho nhân viên
Tổ chức các hoạt động nội bộ, sự kiện của công ty
Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty khi cần thiết

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự
Thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.
Có kiến thức cơ bản về luật lao động, bảo hiểm xã hội
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành Marketing, Truyền thông, TMĐT hoặc IT

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-12 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thạnh Mỹ Lợi, Q2 , TP.Hcm

