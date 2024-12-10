Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- L7

- 43 Athena Khu Đô thị Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn và yêu cầu từ khách hàng, lắng nghe và cung cấp giải pháp, thông tin hoặc hướng dẫn phù hợp
Liên lạc, trao đổi lại với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề của khách hàng
Chủ động liên hệ với khách hàng trong các dịp có chương trình, sự kiện, cung cấp thông tin sản phẩm, ...
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Xử lý các tình huống trên văn phòng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thái độ chủ động, khéo léo và linh hoạt trong công việc
Có kỹ năng giao tiếp tốt, không có sẽ được đào tạo
Sinh viên chuẩn bị ra trường có thể được tạo điều kiện linh động về mặt thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Được tự đề xuất lộ trình thăng tiến và bậc lương: 6 tháng/1 lần
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.
Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty
BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi ưu đãi khác kể từ khi được ký HĐLĐ chính thức
Được tham gia team building, hoạt động sinh nhật, du lịch hàng năm cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: L7-43 Athenal Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

