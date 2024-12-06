Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Openrays làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 72 Nguyễn Trãi, Khu đô thị Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Hành chính tổng hợp

• Tiếp nhận, xử lý và kiểm tra thông tin đơn hàng từ hệ thống.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho, sản xuất, chăm sóc khách hàng) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.

• Gửi và theo dõi đơn hàng với nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng theo yêu cầu.

• Làm việc với đối tác vận chuyển và logistics để đảm bảo giao hàng đúng thời gian, xử lý các tình huống phát sinh.

• Theo dõi và báo cáo các chỉ số liên quan đến đơn hàng như thời gian xử lý, tỷ lệ giao hàng thành công, chi phí phát sinh, v.v.

• Đề xuất các phương án tối ưu quy trình fulfillment nhằm nâng cao hiệu suất và giảm chi phí.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Có tư duy nhanh nhẹn, khả năng xử lý vấn đề tốt và làm việc nhóm hiệu quả.

• Cẩn thận, trách nhiệm, chủ động, và có thái độ tích cực học hỏi.

• Thành thạo Office, Email….

• Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

• Kinh nghiệm làm việc trong ngành logistics hoặc thương mại điện tử là một lợi thế.

Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 10 - 12 triệu

• Thưởng lễ tết, tặng sinh nhật

• Đóng đầy đủ BHXH

• Hỗ trợ tiền gửi xe cho nhân viên

• Hỗ trợ ăn trưa, hoạt động Happy time hằng ngày

• Teambuilding, du lịch hàng năm

• Cung cấp máy tính làm việc

• Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước

• Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

