Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Openrays làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Openrays
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Openrays

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 72 Nguyễn Trãi, Khu đô thị Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Tiếp nhận, xử lý và kiểm tra thông tin đơn hàng từ hệ thống.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho, sản xuất, chăm sóc khách hàng) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.
• Gửi và theo dõi đơn hàng với nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng theo yêu cầu.
• Làm việc với đối tác vận chuyển và logistics để đảm bảo giao hàng đúng thời gian, xử lý các tình huống phát sinh.
• Theo dõi và báo cáo các chỉ số liên quan đến đơn hàng như thời gian xử lý, tỷ lệ giao hàng thành công, chi phí phát sinh, v.v.
• Đề xuất các phương án tối ưu quy trình fulfillment nhằm nâng cao hiệu suất và giảm chi phí.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tư duy nhanh nhẹn, khả năng xử lý vấn đề tốt và làm việc nhóm hiệu quả.
• Cẩn thận, trách nhiệm, chủ động, và có thái độ tích cực học hỏi.
• Thành thạo Office, Email….
• Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.
• Kinh nghiệm làm việc trong ngành logistics hoặc thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Openrays Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 10 - 12 triệu
• Thưởng lễ tết, tặng sinh nhật
• Đóng đầy đủ BHXH
• Hỗ trợ tiền gửi xe cho nhân viên
• Hỗ trợ ăn trưa, hoạt động Happy time hằng ngày
• Teambuilding, du lịch hàng năm
• Cung cấp máy tính làm việc
• Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước
• Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Openrays

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: L2A.01, Nhà R6, 72 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

