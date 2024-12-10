Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 58 Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập bảng kế hoạch hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào dựa trên bảng tiến độ chung của công trường
- Lập danh mục các loại vật tư cần thí nghiệm/kiểm định. Tập hợp và lưu trữ kết quả thí nghiệm/kiểm định
- Làm bảng vật tư mẫu, đệ trình vật tư mẫu cho chủ đầu tư để được phê duyệt
- Tập hợp và quản lý các chứng từ hàng hóa vật tư giao được giao lên công trường
- Làm công văn giải trình khi có sự sai khác về chủng loại/mã hiệu/quy cách vật tư so với hợp đồng trình Chủ đầu tư phê duyệt
- Mời chủ đầu tư nghiệm thu các vật tư giao lên công trường, trình ký biên bản nghiệm thu vật tư
- Trình ký tất cả các biên bản nghiệm thu khi đủ điều kiện
- Tiếp nhận các loại hồ sơ nghiệm thu từ giám sát, quản lý, lưu trữ, bàn giao về phòng Kế hoạch thương mại toàn bộ hồ sơ dự án
- Hướng dẫn và thực hiện ATLĐ tại công trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế xây dựng
* Yêu cầu kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí nhân viên hồ sơ tại các dự án thi công xây dựng nhà cao tầng
* Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề
- Sử dụng thành thạo các phần mềm office
* Phẩm chất:
- Trung thực, năng động, nhiệt tình và có khả năng chịu áp lực công việc cao.
- Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Máy tính công ty cấp: Laptop/Máy bàn theo yêu cầu công việc và công cụ làm việc
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tháng.
- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động
- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 14/176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

