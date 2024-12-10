Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 58 Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập bảng kế hoạch hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào dựa trên bảng tiến độ chung của công trường

- Lập danh mục các loại vật tư cần thí nghiệm/kiểm định. Tập hợp và lưu trữ kết quả thí nghiệm/kiểm định

- Làm bảng vật tư mẫu, đệ trình vật tư mẫu cho chủ đầu tư để được phê duyệt

- Tập hợp và quản lý các chứng từ hàng hóa vật tư giao được giao lên công trường

- Làm công văn giải trình khi có sự sai khác về chủng loại/mã hiệu/quy cách vật tư so với hợp đồng trình Chủ đầu tư phê duyệt

- Mời chủ đầu tư nghiệm thu các vật tư giao lên công trường, trình ký biên bản nghiệm thu vật tư

- Trình ký tất cả các biên bản nghiệm thu khi đủ điều kiện

- Tiếp nhận các loại hồ sơ nghiệm thu từ giám sát, quản lý, lưu trữ, bàn giao về phòng Kế hoạch thương mại toàn bộ hồ sơ dự án

- Hướng dẫn và thực hiện ATLĐ tại công trường

Yêu Cầu Công Việc

* Yêu cầu trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế xây dựng

* Yêu cầu kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí nhân viên hồ sơ tại các dự án thi công xây dựng nhà cao tầng

* Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề

- Sử dụng thành thạo các phần mềm office

* Phẩm chất:

- Trung thực, năng động, nhiệt tình và có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Máy tính công ty cấp: Laptop/Máy bàn theo yêu cầu công việc và công cụ làm việc

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tháng.

- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế - Hà Nội

