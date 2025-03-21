Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Gigatera Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Gigatera Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty TNHH Gigatera Việt Nam

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH Gigatera Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Lô C, khu công nghiệp 1, Duy Tiên, Hà Nam, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cấp phát, thu hồi thiết bị IT luân chuyển trong công ty
- Chuẩn bị phòng họp: kết nối, kiểm tra các thiết bị họp online đảm bảo tín hiệu đường truyền tốt
- Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến quản trị mạng, quản trị hệ thống để đảm bảo các kết n ối internet và các dịch vụ CNTT khác tại văn phòng, line, toàn bộ công ty được thông suốt.
- Đảm bảo các yêu cầu hỗ trợ được giải quyết hoặc chuyển đến bộ phận liên quan kịp thời.
- Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo phân công của Trưởng nhóm và cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học CNTT
- Không yêu cầu ngoại ngữ
- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Gigatera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc
- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...
- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.
- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.
- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;
- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gigatera Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Gigatera Việt Nam

Công ty TNHH Gigatera Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C, KCN Đông Văn I, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

