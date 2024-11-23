Tuyển Digital Marketing Thành Vinh Holdings làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 222 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, TP Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Chuẩn bị trước buổi livestream:

Nghiên cứu sản phẩm: Đảm bảo nhân viên hiểu rõ từng chi tiết của sản phẩm: từ chất lượng, thành phần, công dụng, tính năng nổi bật, so sánh với đối thủ cạnh tranh đến giá cả và các chương trình khuyến mãi.

Nghiên cứu sản phẩm:

Lên kịch bản chi tiết: Tạo ra kịch bản chi tiết cho buổi livestream, bao gồm các phần mở đầu, giới thiệu sản phẩm, phản hồi câu hỏi và tương tác với khách hàng, thông báo các chương trình khuyến mãi hoặc mini-game để thu hút sự tham gia của người xem.

Lên kịch bản chi tiết:

Chuẩn bị nội dung bổ trợ: Chuẩn bị slide, video minh họa hoặc hình ảnh sản phẩm để sử dụng trong quá trình livestream nhằm làm nổi bật sản phẩm, thu hút sự chú ý của khách hàng.

Chuẩn bị nội dung bổ trợ:

Tập dượt trước buổi livestream: Chạy thử buổi livestream trước, kiểm tra thiết bị (máy quay, ánh sáng, microphone, phần mềm livestream) và đảm bảo không gặp phải sự cố kỹ thuật.

Tập dượt trước buổi livestream:

2. Thực hiện buổi livestream:

Giới thiệu và mô tả sản phẩm chi tiết: Thực hiện giới thiệu từng sản phẩm với thông tin cụ thể, nêu rõ các đặc điểm nổi bật, ưu điểm so với sản phẩm tương tự. Phải giải thích rõ các tính năng và công dụng của sản phẩm để khách hàng hiểu đúng và quyết định mua hàng.

Giới thiệu và mô tả sản phẩm chi tiết:

Tương tác trực tiếp với khách hàng: Theo dõi và trả lời ngay các câu hỏi, phản hồi từ khán giả, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm và xử lý thắc mắc một cách chuyên nghiệp. Tạo ra một môi trường gần gũi, hấp dẫn khách hàng bằng các câu hỏi, trò chuyện thân thiện.

Tương tác trực tiếp với khách hàng:

Kêu gọi hành động (CTA): Tạo ra cảm giác khẩn cấp bằng cách sử dụng các chương trình khuyến mãi như giảm giá chỉ trong buổi livestream, miễn phí vận chuyển hoặc tặng kèm quà, thúc đẩy khách hàng quyết định mua hàng ngay lập tức.

Kêu gọi hành động (CTA):

Tạo không khí sôi động: Tận dụng mini-game, câu hỏi đố vui hoặc chương trình giveaway để thu hút khách hàng tham gia và giữ chân khán giả theo dõi buổi livestream lâu hơn.

Tạo không khí sôi động:

3. Sau buổi livestream:

Tổng hợp và xử lý đơn hàng: Thu thập thông tin đơn hàng từ buổi livestream, xác minh và gửi danh sách đơn hàng cho bộ phận kho hoặc vận chuyển để xử lý.

Tổng hợp và xử lý đơn hàng:

Phân tích hiệu suất livestream: Đánh giá các chỉ số hiệu suất của buổi livestream (lượt xem, lượt tương tác, số đơn hàng, doanh thu, tỷ lệ giữ chân khán giả). Đưa ra các đề xuất cải thiện cho các buổi livestream tiếp theo dựa trên kết quả.

Phân tích hiệu suất livestream:

Báo cáo kết quả: Báo cáo chi tiết các chỉ số chính và hiệu suất bán hàng của buổi livestream cho cấp trên. Đồng thời đánh giá và phân tích những thành công, thất bại để điều chỉnh nội dung và chiến lược trong tương lai.

Báo cáo kết quả:

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Độ tuổi: 22 - 28 tuổi

Đã kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương.

Khung giờ hành chính: 8h-11h30 hoặc 13h30-17h00: Phối hợp với team làm content truyền thông trước buổi livestream.

Khung giờ livestream: Ca trưa 10h00-13h00 hoặc Ca tối 18h00-21h00 (Xen kẽ theo sự sắp xếp của brand).

KIẾN THỨC:

Kiến thức về Marketing: Hiểu biết cơ bản về Marketing trực tuyến, xu hướng mua sắm trực tuyến của khách hàng.

Kiến thức về Marketing:

Kiến thức về sản phẩm: Nắm rõ thông tin về sản phẩm, tính năng, công dụng, giá cả và các chương trình khuyến mãi.

Kiến thức về sản phẩm:

Kiến thức về ngành bán lẻ: Nắm bắt các xu hướng trong ngành bán lẻ trực tuyến, biết cách tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.

Kiến thức về ngành bán lẻ:

KỸ NĂNG:

Giao tiếp & Thuyết phục: Sử dụng ngôn ngữ thu hút, sáng tạo và dễ hiểu, thể hiện sự tự tin và năng lượng tích cực trong giao tiếp. Khả năng truyền tải thông điệp hiệu quả và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

Giao tiếp & Thuyết phục:

Tương tác & Xử lý tình huống: Nắm bắt và phản hồi nhanh chóng các câu hỏi của khách hàng, biết cách xử lý tình huống phát sinh trong quá trình livestream.

Tương tác & Xử lý tình huống:

Kiến thức sản phẩm: Hiểu rõ thông tin về sản phẩm, tính năng, công dụng, ưu điểm và cách sử dụng, để cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng.

Kiến thức sản phẩm:

Sử dụng công cụ: Thành thạo các nền tảng livestream như Facebook Live, TikTok Live, Instagram Live,...

Sử dụng công cụ:

Kỹ năng kết nối: Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện và tích cực.

Kỹ năng kết nối:

Tại Thành Vinh Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu - 15 triệu tuỳ vào khung năng lực cá nhân (Bao gồm lương CB + % doanh số).

Thu nhập:

Được đào tạo nâng cao về kiến thức, kỹ năng về Content bán hàng.

Được đào tạo nâng cao

Có lộ trình phát triển cho từng vị trí, cấp bậc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.

Môi trường làm việc

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước, thưởng lễ tết, lương tháng 13 và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Đóng BHXH, BHYT

Được tài trợ chi phí tham gia các hoạt động thể dục thể thao, sự kiện truyền thống của công ty, các ngày lễ lớn/nhỏ hướng về các giá trị tinh thần khác như hướng về gia đình, kết nối tập thể......

Được tài trợ chi phí tham gia các hoạt động

