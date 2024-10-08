Tuyển IOS Developer thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

-Xây dựng, phát triển nền tảng trên IOS

– Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động.

– Làm việc với các chuyên gia công nghệ và Lập trình viên có nhiều năm kinh nghiệm, cơ hội để trau dồi kiến thức về lập trình trên di động.

– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

– Có kiến thức nền tảng tốt trong lập trình như: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

– Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực lập trình iOS, có khả năng xây dựng nền tảng

– Hiểu biết tốt OOP và có thể học nhanh công nghệ mới.

– Có mong muốn phát triển nghề nghiệp trong công nghệ lập trình di động: iOS

– Có tinh thần trách nhiệm, ham hiểu biết, chủ động trong công việc, có tinh thần làm việc nhóm tốt.

– Ứng viên có lợi thế nếu:

a. Làm việc được với cả Objective C và Swift

b. Có kinh nghiệm lập trình React Native hoặc Android.

c. Có kinh nghiệm về IBM MobileFirst (Worklight) hoặc công nghệ phát triển hybrid app khác, có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng xử lý real-time với server.

d. Có bằng cử nhân/kỹ sư về khoa học máy tính hoặc tương đương là một lợi thế.

-Lương hấp dẫn upto 35 triệu/tháng

– Thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 1-5 tháng lương

– Review lương tối thiểu 1 lần/năm.

– Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức.

– Khám sức khỏe định kỳ, teambuilding hàng năm.

– BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.

– Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo.

