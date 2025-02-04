Tuyển IT Helpdesk/IT support AFG Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

The IT Support Technician - is responsible for providing timely IT support to all AFG departments remotely and supporting South AFG Operations in person as required. The IT Support Technician will ensure that the IT systems (including HO & outlets of South) are installed and operating properly, system security measures are in place, network and databases are well maintained and utilized to their maximum potential, and that new systems are installed and operating properly to improve company efficiency and profitability, while adhering to AFG standards.

Chuyên viên Hỗ trợ Công nghệ Thông tin - có trách nhiệm kịp thời hỗ trợ từ xa các vấn đề CNTT cho tất cả các phòng ban khối văn phòng và trực tiếp hỗ trợ CNTT cho khối nhà hàng của AFG khu vực Miền Nam khi cần thiết. Chuyên viên Hỗ trợ CNTT cần đảm bảo các hệ thống CNTT (bao gồm hệ thống CNTT của Văn phòng chính và các nhà hàng khu vực Miền Nam) được cài đặt và hoạt động đúng cách, các biện pháp bảo mật hệ thống được thực hiện, hệ thống mạng và cơ sở dữ liệu được được bảo quản, bảo trì tốt và được sử dụng tối đa hiệu suất, và đồng thời các hệ thống mới được cài đặt và vận hành đúng cách để nâng cao hiệu suất hoạt động và tăng lợi nhuận cho công ty, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của AFG.

Key Accountabilities –Three to five main areas of responsibility of this position, or “buckets of work.” – WHAT

Các công việc chính – Liệt kê từ 3 đến 5 trách nhiệm chính của vị trí, hoặc “khối lượng công việc” – VIỆC GÌ?