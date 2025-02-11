Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty TNHH Nha Khoa Elite làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

1. Mô tả công việc:

Mô tả công việc chung: IT Support chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin tại phòng khám nha khoa, đảm bảo hoạt động ổn định của phần mềm, phần cứng và mạng, hỗ trợ nhân viên trong việc sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất làm việc và trải nghiệm khách hàng.

Cụ thể:

a. Hỗ trợ kỹ thuật & xử lý sự cố

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp hoặc từ xa cho nhân viên phòng khám về phần mềm, phần cứng và mạng hệ thống.

• Xử lý các lỗi liên quan đến hệ thống máy tính, máy in, phần mềm quản lý nha khoa, email và các thiết bị y tế kết nối với máy tính.

• Nhân viên hướng dẫn sử dụng các thiết bị và phần mềm hiệu quả cần thiết cho công việc.

b. Quản lý phần mềm và dữ liệu hệ thống

• Cài đặt, cập nhật và bảo trì phần mềm quản lý phòng khám (có thể là phần mềm quản lý lịch hẹn, hồ sơ bệnh nhân, thanh toán, bảo hiểm...).

• Đảm bảo sao lưu dữ liệu định kỳ, bảo mật thông tin bệnh nhân theo quy định hoặc các tiêu chuẩn bảo mật khác.