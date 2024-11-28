Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Lãnh Binh Thằng, Phường 13, Quận 11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng của công ty.

- Xử lý sự cố máy vi tính, hệ thống mạng, thiết bị ngoại vi.

- Bơm mực máy in trắng đen, màu.

- Hỗ trợ các Phòng ban/Đơn vị tổ chức thực hiện các công việc chung của Công ty.

- Các công việc khác được giao.

- Trao đổi công việc vụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT.

- Sử dụng thành thạo các máy móc văn phòng

- Yêu cầu ngoại ngữ : Đọc hiểu tài liệu chuyên môn.

- Sử dụng vi tính thành thạo (word, excel, internet, phần cứng...).

- Có kinh nghiệm về quản trị mạng, quản trị hệ thống server.

- Có kinh nghiệm về phần cứng máy tính.

- Có kinh nghiệm về hệ thống tổng đài điện thoại.

- Thiết kế đồ họa cho các nhu cầu truyền thông và marketing, bao gồm nhưng không giới hạn ở website, quảng cáo trực tuyến, tài liệu in ấn.

Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa, thưởng hiệu quả công việc hàng tháng.

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

- BHXH, BHYT, BHTN theo luật BHXH, đầy đủ các chế độ theo luật lao động và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.