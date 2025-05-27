Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19, ngõ 1 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

• Nhận đơn đặt hàng của kinh doanh qua nhóm chung, tạo đơn Phiếu xuất kho cho toàn bộ các đơn hàng

• Nhận lại phiếu xuất kho từ bộ phận giao hàng, kiểm tra soát xét chứng từ thực tế với sổ sách. Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

• Nhập dữ liệu giao dịch ngân hàng lên phần mềm kế toán data quản trị

• Kiểm kê kho hằng ngày, lập, in phiếu kiểm kê kho hằng ngày với thủ kho. Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu khớp với thực tế hàng ở kho và cảnh báo cho quản lý trực tiếp. Thanh kiểm tra kho thực tế đột xuất không báo trước thủ kho

• Nhập liệu thu chi quỹ tiền mặt

• Xuất hóa đơn tài chính và hoàn thiện hồ sơ bán hàng cho khách hàng

• Đối chiếu công nợ khách sỉ theo từng kỳ quy định, liên hệ đốc thúc khách hàng để thu hồi công nợ. Đối chiếu công nợ thực tế chính xác các khách hàng khớp đúng trên sổ kế toán. Báo cáo công nợ theo tuổi nợ từng đối tượng KH.

• Đối chiếu công nợ khách lẻ, khách chuỗi theo từng kỳ quy định, phối hợp bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ khách lẻ, chuỗi. Đối chiếu công nợ thực tế chính xác các khách hàng khớp đúng trên sổ kế toán. Báo cáo công nợ theo tuổi nợ từng đối tượng KH.

• Nhập liệu hóa đơn bán hàng lên phần mềm đảm bảo khớp sổ tài khoản doanh thu, bảng kê thuế đầu ra và tài khoản thuế GTGT đầu ra

• In hóa đơn đầu ra, đốc thúc phụ trách kho/bộ phận giao hàng gửi chứng từ kho về văn phòng công ty lưu trữ chứng từ theo quy định

• Thực hiện theo các chỉ đạo của quản lý trực tiếp, Lãnh đạo phòng và Ban lãnh đạo Công ty

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính ngân hàng, tài chính, kiểm toán,... và các chuyên ngành có liên quan khác

• Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương, nắm chắc các phần hành hạch toán và nghiệp vụ kế toán, có khả năng hạch toán trôi chảy các nghiệp vụ đang đảm nhận hàng ngày

• Thái độ làm việc tích cực, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với công việc

• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

• Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán Misa

Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cơ bản: 9 - 12tr + Phụ cấp ăn trưa

• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp Luật sau thời gian thử việc

• Được cấp máy tính, máy điện thoại bàn, trang thiết bị làm việc tiêu chuẩn

• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6, thứ 7 và chủ nhật trực luân phiên (đảm bảo 1 tuần được nghỉ 1 ngày)

• Nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước, Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty và các chế độ hiếu hỉ,., thưởng tháng thứ 13 ++

