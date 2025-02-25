Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng XNK Bảo Châu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tân Hạnh, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đơn hàng, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ khách hàng.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tư vấn, báo giá và xử lý đơn hàng.

Kiểm tra, cập nhật số liệu bán hàng vào hệ thống kế toán.

Quản lý, lưu trữ chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Word, phần mềm kế toán và các công cụ hỗ trợ làm việc online như Google Sheets, Drive, Email, phần mềm kế toán Misa (nếu có).

Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo, xử lý số liệu nhanh và chính xác.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán bán hàng.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng XNK Bảo Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ đầy đủ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng XNK Bảo Châu

