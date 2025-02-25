Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng XNK Bảo Châu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng XNK Bảo Châu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Tân Hạnh, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận đơn hàng, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ khách hàng.
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tư vấn, báo giá và xử lý đơn hàng.
Kiểm tra, cập nhật số liệu bán hàng vào hệ thống kế toán.
Quản lý, lưu trữ chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng.
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Word, phần mềm kế toán và các công cụ hỗ trợ làm việc online như Google Sheets, Drive, Email, phần mềm kế toán Misa (nếu có).
Thành thạo tin học văn phòng
Excel, Word, phần mềm kế toán
Google Sheets, Drive, Email, phần mềm kế toán Misa (nếu có)
Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo, xử lý số liệu nhanh và chính xác.
Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo, xử lý số liệu nhanh và chính xác
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán bán hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán bán hàng
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Word, phần mềm kế toán và các công cụ hỗ trợ làm việc online như Google Sheets, Drive, Email, phần mềm kế toán Misa (nếu có).
Thành thạo tin học văn phòng
Excel, Word, phần mềm kế toán
Google Sheets, Drive, Email, phần mềm kế toán Misa (nếu có)
Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo, xử lý số liệu nhanh và chính xác.
Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo, xử lý số liệu nhanh và chính xác
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán bán hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán bán hàng
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.
Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng XNK Bảo Châu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Lương:
Thưởng:
Chế độ đầy đủ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Lương:
Thưởng:
Chế độ đầy đủ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng XNK Bảo Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI