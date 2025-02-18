Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
- Hà Nội:
- Căn LK3
- 22, Avenue Garden, Khu đô thị chức năng, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 11 Triệu
1. Quản lý công nợ khách hàng
Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng (đại lý, nhà phân phối, sàn TMĐT).
Kiểm tra, đối chiếu công nợ với bộ phận kinh doanh, kế toán nội bộ để đảm bảo tính chính xác.
Lập biên bản đối soát công nợ với khách hàng theo định kỳ.
Nhắc nợ, thu hồi công nợ theo đúng hạn thanh toán.
2. Đối soát công nợ với đơn vị vận chuyển
Theo dõi công nợ với đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK, Viettel Post, J&T,...).
Đối soát doanh thu COD từ đơn vị vận chuyển, đảm bảo số tiền thu hộ khớp với báo cáo của công ty.
Kiểm tra, xử lý các khoản phát sinh như hoàn hàng, chênh lệch phí vận chuyển, phí lưu kho.
Lập báo cáo công nợ vận chuyển định kỳ, đề xuất hướng xử lý nếu có chênh lệch.
3.Xuất hóa đơn và theo dõi hóa đơn
4. Lập báo cáo công nợ định kì và đề xuất phương án thu hồi công nợ, xử lý nợ xấu
5. Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương 11 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán công nợ, ưu tiên từng làm kế toán công nợ trong ngành thương mại điện tử hoặc có kinh nghiệm làm việc với sàn TMĐT/đơn vị vận chuyển.
Hiểu biết chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), quy trình đối chiếu thu hồi công nợ
Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc với số liệu chính xác.
Khả năng tổ chức công việc tốt, làm việc dưới áp lực.
Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp với các phòng ban
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng hưởng 85% mức lương chính thức
Phụ cấp ăn trưa 45.000VNĐ/bữa
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước
Được hưởng phép năm, đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Thưởng các Sinh nhật bản thân, thưởng Lễ: 08/03, 20/10, 01/05, 02/09, Trung thu và Tết Âm, Tết Dương, lương tháng 13
Du lịch 01 lần/năm
Cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn trong lĩnh vực kế toán tài chính.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
