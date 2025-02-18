Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 11 Triệu

Mức lương 11 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn LK3 - 22, Avenue Garden, Khu đô thị chức năng, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 11 - 11 Triệu

1. Quản lý công nợ khách hàng

Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng (đại lý, nhà phân phối, sàn TMĐT).

Kiểm tra, đối chiếu công nợ với bộ phận kinh doanh, kế toán nội bộ để đảm bảo tính chính xác.

Lập biên bản đối soát công nợ với khách hàng theo định kỳ.

Nhắc nợ, thu hồi công nợ theo đúng hạn thanh toán.

2. Đối soát công nợ với đơn vị vận chuyển

Theo dõi công nợ với đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK, Viettel Post, J&T,...).

Đối soát doanh thu COD từ đơn vị vận chuyển, đảm bảo số tiền thu hộ khớp với báo cáo của công ty.

Kiểm tra, xử lý các khoản phát sinh như hoàn hàng, chênh lệch phí vận chuyển, phí lưu kho.

Lập báo cáo công nợ vận chuyển định kỳ, đề xuất hướng xử lý nếu có chênh lệch.

3.Xuất hóa đơn và theo dõi hóa đơn

4. Lập báo cáo công nợ định kì và đề xuất phương án thu hồi công nợ, xử lý nợ xấu

5. Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 11 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán công nợ, ưu tiên từng làm kế toán công nợ trong ngành thương mại điện tử hoặc có kinh nghiệm làm việc với sàn TMĐT/đơn vị vận chuyển.

Hiểu biết chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), quy trình đối chiếu thu hồi công nợ

Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc với số liệu chính xác.

Khả năng tổ chức công việc tốt, làm việc dưới áp lực.

Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp với các phòng ban

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 11.000.000 VND/ tháng

Thử việc 2 tháng hưởng 85% mức lương chính thức

Phụ cấp ăn trưa 45.000VNĐ/bữa

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Được hưởng phép năm, đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Thưởng các Sinh nhật bản thân, thưởng Lễ: 08/03, 20/10, 01/05, 02/09, Trung thu và Tết Âm, Tết Dương, lương tháng 13

Du lịch 01 lần/năm

Cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn trong lĩnh vực kế toán tài chính.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

