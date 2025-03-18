Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

- Xuất hóa đơn cho khách hàng

- Tổng hợp, ghi nhận, hạch toán các giao dịch kinh doanh liên quan đến các khoản phải thu vào phần mềm kế toán

- Giải quyết các thắc mắc của khách hàng liên quan đến hồ sơ, thủ tục thanh toán

- Lưu trữ hóa đơn, chứng từ của mọi giao dịch phải thu để tham khảo trong tương lai

- Quản lý công nợ phải thu từ khách hàng và các nguồn thu khác

- Ghi nhận các thời điểm khách hàng thanh toán và có kế hoạch theo dõi, nhắc nhở định kỳ

- Đánh giá các yêu cầu tín dụng, điều khoản thanh toán của khách hàng khi mua sản phẩm/dịch vụ.

- Lập báo cáo công nợ và đôn đốc thu hồi các khoản nợ tồn đọng.

- Phối hợp với các phòng ban/đơn vị để kiểm tra tình hình thực hiện các hợp đồng, đôn đốc hoặc trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ quá thời hạn

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.