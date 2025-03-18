Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Villa 199C2 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xuất hóa đơn cho khách hàng
- Tổng hợp, ghi nhận, hạch toán các giao dịch kinh doanh liên quan đến các khoản phải thu vào phần mềm kế toán
- Giải quyết các thắc mắc của khách hàng liên quan đến hồ sơ, thủ tục thanh toán
- Lưu trữ hóa đơn, chứng từ của mọi giao dịch phải thu để tham khảo trong tương lai
- Quản lý công nợ phải thu từ khách hàng và các nguồn thu khác
- Ghi nhận các thời điểm khách hàng thanh toán và có kế hoạch theo dõi, nhắc nhở định kỳ
- Đánh giá các yêu cầu tín dụng, điều khoản thanh toán của khách hàng khi mua sản phẩm/dịch vụ.
- Lập báo cáo công nợ và đôn đốc thu hồi các khoản nợ tồn đọng.
- Phối hợp với các phòng ban/đơn vị để kiểm tra tình hình thực hiện các hợp đồng, đôn đốc hoặc trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ quá thời hạn
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp, học vấn
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán và các chuyên ngành tương đương khác,…
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: AC03-04 HẺM SỐ 9, ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

