Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần The Inspirers làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần The Inspirers
- Hà Nội: Số 38, Ngách 68 Ngõ 445 Đường Nguyễn Khang, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Thực hiện thu – chi, hạch toán và ghi sổ kế toán theo quy định.
• Quản lý, theo dõi hợp đồng, hóa đơn đầu vào, đầu ra, công nợ khách hàng & nhà cung cấp.
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm, phối hợp với cơ quan thuế khi cần.
• Theo dõi ngân sách các dự án tổ chức sự kiện, đảm bảo chi phí hợp lý, đúng dự toán.
• Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán đầy đủ, khoa học.
• Hỗ trợ lập báo giá, dự toán chi phí cho các chương trình theo yêu cầu của phòng kinh doanh, dự án.
2. Công việc hành chính – nhân sự
• Quản lý hồ sơ nhân viên, nghệ sĩ, theo dõi công - lương, chế độ BHXH, BHYT, các chính sách phúc lợi.
• Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo hội nhập nhân sự mới.
• Thực hiện chấm công, tính lương, thưởng đúng hạn.
• Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, tài sản công ty.
• Soạn thảo, lưu trữ công văn, thông báo, các giấy tờ nội bộ.
• Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ, sinh nhật, team building, sự kiện công ty.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần The Inspirers Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Inspirers
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI