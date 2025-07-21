Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần The Inspirers làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

• Thực hiện thu – chi, hạch toán và ghi sổ kế toán theo quy định.

• Quản lý, theo dõi hợp đồng, hóa đơn đầu vào, đầu ra, công nợ khách hàng & nhà cung cấp.

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm, phối hợp với cơ quan thuế khi cần.

• Theo dõi ngân sách các dự án tổ chức sự kiện, đảm bảo chi phí hợp lý, đúng dự toán.

• Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán đầy đủ, khoa học.

• Hỗ trợ lập báo giá, dự toán chi phí cho các chương trình theo yêu cầu của phòng kinh doanh, dự án.

2. Công việc hành chính – nhân sự

• Quản lý hồ sơ nhân viên, nghệ sĩ, theo dõi công - lương, chế độ BHXH, BHYT, các chính sách phúc lợi.

• Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo hội nhập nhân sự mới.

• Thực hiện chấm công, tính lương, thưởng đúng hạn.

• Quản lý và mua sắm văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, tài sản công ty.

• Soạn thảo, lưu trữ công văn, thông báo, các giấy tờ nội bộ.

• Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ, sinh nhật, team building, sự kiện công ty.