Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Dược Phẩm Minh Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Theo dõi, cập nhật phát sinh công nợ, tính số dư công nợ hàng ngày.

- Lập các chứng từ, hồ sơ công nợ (Biên bản nghiệm thu, Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ).

- Thường xuyên nhắc nhở khách hàng để thu hồi công nợ (đến hạn, quá hạn), không để phát sinh công nợ quá hạn.

- Thường xuyên đối chiếu số liệu công nợ định kỳ (tháng, năm) hoặc khi cần (nếu có phát sinh theo yêu cầu của khách hàng) với từng khách hàng để đảm bảo các khoản nợ được ghi nhận đúng, đủ và kịp thời.

- Kết hợp với bộ phận kinh doanh, đối chiếu công nợ và lập kế hoạch công nợ phải thu (tuần, tháng, năm), đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng, đảm bảo việc thu nợ đúng, đủ so với điều khoản thanh toán của hợp đồng, quy định.

- Hỗ trợ kinh doanh (khi cần) liên hệ trực tiếp với khách hàng để đối chiếu, đôn đốc công nợ.

- Báo cáo công nợ định kỳ theo tuần, tháng, năm tình hình công nợ phải thu, phải trả (tổng hợp và chi tiết từng khách hàng).

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình theo dõi, thanh toán công nợ phải thu.

- Một số công việc kế toán khác theo dự phân công của trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán (Chấp nhận sinh viên mới tra trường).

- Biết sử dụng phần mềm misa (Chưa biết sẽ được hương dẫn_)

- Trung thực , cẩn thận, vui vẻ hòa đồng

***Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h-16h30p), trưa được nghỉ 2 tiếng. Sáng thứ 7 (8h- 11h30)

***Lương thử việc: 7,5tr, chính thứ 8,5tr (thử việc 2 tháng).

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn:

- Cơ hội làm việc và đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp.

- Du dịch hằng năm.

- Lương tháng 13.

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ khách trao đổi khi phỏng vấn.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Mới tốt nghiệp

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh