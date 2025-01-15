Tuyển Kế toán công nợ Công ty CP TMDV Vua Cua làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí MinH, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

1. Kế toán phải trả

Nhận hồ sơ thanh toán từ Phòng ban/ Bộ phận (PB/BP). Kiểm tra đối chiếu hồ sơ, chứng từ, công nợ, hạch toán chi phí và khoản phải trả lên phần mềm Misa. Scan hồ sơ chứng từ lưu trữ trên Ondire.

Tổng hợp và lập kế hoạch thanh toán định kỳ theo ngày/tuần cho nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên, và các khoản thanh toán khác.

Theo dõi công nợ phải trả NCC chi tiết theo từng Đơn đặt hàng, hóa đơn. Đối chiếu công nợ với PB/BP/NCC. Lập báo cáo công nợ phải trả định kỳ gửi Ban điều hành vào thứ 6 hàng tuần.

Hạch toán sao kê ngân hàng, chứng từ Thu/Chi hàng ngày. Kiểm tra đối chiếu sổ phụ ngân hàng với sổ chi tiết trên phần mềm Misa

Báo cáo tình hình thu/chi và số dư tiền định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Sắp xếp lưu trữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ kịp thời.

2. Kế toán phải thu

Căn cứ thông tin đặt hàng từ PB/BP, tạo đơn hàng trên Phần mềm Misa, xuất gửi khách hàng. Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng.

Nhận bộ hồ sơ xuất khẩu từ Bộ phận xuất khẩu, kiểm tra đối chiếu hồ sơ và xuất hóa đơn GTGT theo quy định.

Theo dõi công nợ phải thu, tình hình nhập xuất hàng theo từng đơn.

Tập hợp và lưu trữ bộ hồ sơ xuất khẩu đầy đủ, kịp thời định kỳ theo tháng. Theo dõi Hợp đồng/ Đơn dặt hàng theo quy định.

Theo dõi xuất nhập kho, phối hợp với kho kiểm kê đối chếu hàng tồn kho định kỳ Tháng/Quý/Năm.

Công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán trở lên.

Kỹ năng giao tiếp

Khả năng giao tiếp tốt với tất cả nhân viên trong các phòng ban.

Khả năng duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và nhà cung cấp.

Tin học văn phòng

Thành thạo Microsoft Word và Excel.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.

Kinh nghiệm

2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán phải thu hoặc phải trả.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và sẵn sàng làm thêm giờ đến khi hoàn thành công việc.

Tại Công ty CP TMDV Vua Cua Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 8h30-17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng), Thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ

Môi trường làm việc thoải mái, năng động

Happy Hour/ Tổ chức các buổi đi ăn ngoài để khích lệ tinh thần làm việc/ Thưởng nhân viên xuất sắc/ Thưởng thâm niên/ Thưởng lễ,tết

Điều chỉnh mức lương/ thăng tiến theo năng lực

Ký HĐLĐ và hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV Vua Cua

