Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh
- Hồ Chí Minh: 468 Lê Văn Việt, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng
Theo dõi các hoạt động thanh toán qua thẻ của khách hàng
Theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ
Kiểm soát các hoạt động thu ngân trong doanh nghiệp, tiếp nhận các chứng từ có liên quan từ bộ phận thu ngân, kiểm tra tính hợp lệ của nó
Quản lý chặt chẽ những chứng từ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp
Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến những khoản chi của doanh nghiệp
Lập báo cáo tồn quỹ định kỳ cho ban giám đốc
Làm hợp đồng nhân sự, báo tăng, giảm Bảo hiểm xã hội khi có phát sinh
Tính lương, thanh toán lương và theo dõi lịch nghỉ phép nhân sự
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo phần mềm Misa, Word, Exel (Tin học văn phòng)
Cẩn thận, trung thực, chịu khó ·
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
2 .Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi vào chính thức
3 .Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật
4 . Du lịch 1 lần/năm
5 . Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà vào các ngày đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI