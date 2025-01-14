Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 468 Lê Văn Việt, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kế toán công nợ

Theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng

Theo dõi các hoạt động thanh toán qua thẻ của khách hàng

Theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ

Kiểm soát các hoạt động thu ngân trong doanh nghiệp, tiếp nhận các chứng từ có liên quan từ bộ phận thu ngân, kiểm tra tính hợp lệ của nó

Quản lý chặt chẽ những chứng từ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp

Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp

Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến những khoản chi của doanh nghiệp

Lập báo cáo tồn quỹ định kỳ cho ban giám đốc

Làm hợp đồng nhân sự, báo tăng, giảm Bảo hiểm xã hội khi có phát sinh

Tính lương, thanh toán lương và theo dõi lịch nghỉ phép nhân sự

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nữ 27 đến 37 tuổi

Thành thạo phần mềm Misa, Word, Exel (Tin học văn phòng)

Cẩn thận, trung thực, chịu khó ·

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

1.Mức lương từ 12-13 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực

2 .Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi vào chính thức

3 .Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật

4 . Du lịch 1 lần/năm

5 . Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà vào các ngày đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh

