Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 1 Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8,Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi công nợ của đối tác ( Ngành hàng Sơn Akzo )
Nhận và lưu trữ chứng từ
Theo dõi thời hạn hợp đồng, thời hạn bảo lãnh thư
Thực hiện đối chiếu công nợ và đi thị trường
Trực công nợ thu tiền, xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng
Nắm được nghiệp vụ Kế toán để trao đổi, tương tác và giải đáp thông tin cho Khách hàng, đối tác
Thực hiện báo cáo cho nội bộ và đối tác
Các công việc khác liên quan công nợ do leader sắp xếp
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng và xử lý số liệu, đặc biệt là excel
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Kỹ năng xử lý số liệu, giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Tại Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định,khám sứckhỏe, vinh danh,...
Thưởng phòng,sinh nhật, đồngphục,thưởnglễ,Tết, du lịch.
Môitrườnglàm việcnăngđộng, chuyên nghiệp.
Đượcđào tạothêmđểnângcao kiến thức, nghiệp vụ vàchuyênmôn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
