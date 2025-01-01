Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1 Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi công nợ của đối tác ( Ngành hàng Sơn Akzo )

Nhận và lưu trữ chứng từ

Theo dõi thời hạn hợp đồng, thời hạn bảo lãnh thư

Thực hiện đối chiếu công nợ và đi thị trường

Trực công nợ thu tiền, xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng

Nắm được nghiệp vụ Kế toán để trao đổi, tương tác và giải đáp thông tin cho Khách hàng, đối tác

Thực hiện báo cáo cho nội bộ và đối tác

Các công việc khác liên quan công nợ do leader sắp xếp



Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng và xử lý số liệu, đặc biệt là excel

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Kỹ năng xử lý số liệu, giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Tại Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định,khám sứckhỏe, vinh danh,...

Thưởng phòng,sinh nhật, đồngphục,thưởnglễ,Tết, du lịch.

Môitrườnglàm việcnăngđộng, chuyên nghiệp.

Đượcđào tạothêmđểnângcao kiến thức, nghiệp vụ vàchuyênmôn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến

