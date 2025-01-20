Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng ngày. Lập chứng từ giao hàng và Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa.
• Bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu. Nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động, phải đề xuất lên cấp quản lý
• Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho
• Theo dõi, quản lý toàn bộ chi phí phát sinh hàng ngày của kho.
• Quản lý, phân loại và sắp xếp hàng hóa
• Thực hiện kiểm soát, kiểm kê định kỳ và theo dõi hàng hoá.
• Lập các báo cáo hàng xuất nhập tồn kho
• Tính Km kỹ thuật
• Làm các công việc phát sinh hàng ngày khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 57 Đường Central, Khu ĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

