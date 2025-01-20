Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng ngày. Lập chứng từ giao hàng và Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

• Bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu. Nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động, phải đề xuất lên cấp quản lý

• Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho

• Theo dõi, quản lý toàn bộ chi phí phát sinh hàng ngày của kho.

• Quản lý, phân loại và sắp xếp hàng hóa

• Thực hiện kiểm soát, kiểm kê định kỳ và theo dõi hàng hoá.

• Lập các báo cáo hàng xuất nhập tồn kho

• Tính Km kỹ thuật

• Làm các công việc phát sinh hàng ngày khác theo chỉ đạo của cấp trên.