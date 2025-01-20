Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại Konox Việt Nam
- Hà Nội: The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng ngày. Lập chứng từ giao hàng và Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa.
• Bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu. Nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động, phải đề xuất lên cấp quản lý
• Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho
• Theo dõi, quản lý toàn bộ chi phí phát sinh hàng ngày của kho.
• Quản lý, phân loại và sắp xếp hàng hóa
• Thực hiện kiểm soát, kiểm kê định kỳ và theo dõi hàng hoá.
• Lập các báo cáo hàng xuất nhập tồn kho
• Tính Km kỹ thuật
• Làm các công việc phát sinh hàng ngày khác theo chỉ đạo của cấp trên.
