Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 699/7 Lê Thị Riêng, Quận 12, TpHCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Phân loại, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.

Lập các báo cáo kế toán nội bộ định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động vận tải.

Theo dõi công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với phần mềm kế toán.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản.

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Trợ cấp ăn trưa + xăng xe + thưởng sản lượng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS

