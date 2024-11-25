Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Cương
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Cương

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 373 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Lập và lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn.
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác.
- Theo dõi các khoản phải thu, phải trả, tồn kho, tiền mặt theo quy định của Công ty, làm báo cáo gửi lãnh đạo cuối ngày.
- Theo dõi các chương trình khuyến mãi, các chiến dịch thi đua doanh số nội bộ cũng như với đối tác.
- Có ý kiến điều chỉnh, đề xuất, phân tích các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công nhằm đạt được hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về công việc được phân công.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu trình độ từ các trung tâm dạy nghề về tài chính kế toán.
- Thành thạo Word, Excel, tin học văn phòng……
- Có khả năng làm việc nhóm, bình tĩnh, nhanh nhẹn, trung thực.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc
- Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Cương Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ: 8.000.000 - 12.000.000đ
- Hỗ trợ tiền ăn trưa 300.000 đồng/tháng
- Hỗ trợ tiền gửi xe 150.000 đồng/tháng đối với những địa điểm không có chỗ để xe
- BHXH, BHYT và và chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và CTy.
- Thưởng cuối năm và các ngày lễ tết
- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm làm việc.
- Nâng lương cơ bản 10% sau 02 năm gắn bó với Công ty.
- Được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên nghiệp.
- Tham gia các hoạt động tập thể như du lịch và thể thao.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Cương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Cương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 398B - Khâm Thiên - Q.Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

