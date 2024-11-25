Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 373 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Lập và lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn.

- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác.

- Theo dõi các khoản phải thu, phải trả, tồn kho, tiền mặt theo quy định của Công ty, làm báo cáo gửi lãnh đạo cuối ngày.

- Theo dõi các chương trình khuyến mãi, các chiến dịch thi đua doanh số nội bộ cũng như với đối tác.

- Có ý kiến điều chỉnh, đề xuất, phân tích các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công nhằm đạt được hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về công việc được phân công.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu trình độ từ các trung tâm dạy nghề về tài chính kế toán.

- Thành thạo Word, Excel, tin học văn phòng……

- Có khả năng làm việc nhóm, bình tĩnh, nhanh nhẹn, trung thực.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc

- Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Cương Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ: 8.000.000 - 12.000.000đ

- Hỗ trợ tiền ăn trưa 300.000 đồng/tháng

- Hỗ trợ tiền gửi xe 150.000 đồng/tháng đối với những địa điểm không có chỗ để xe

- BHXH, BHYT và và chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và CTy.

- Thưởng cuối năm và các ngày lễ tết

- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm làm việc.

- Nâng lương cơ bản 10% sau 02 năm gắn bó với Công ty.

- Được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên nghiệp.

- Tham gia các hoạt động tập thể như du lịch và thể thao.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Cương

