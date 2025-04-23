Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Nhà D, tòa văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi tập hợp chứng từ, hóa đơn nhà cung cấp, chứng từ Thu - Chi tiền mặt.
Theo dõi công nợ nhà cung cấp.
Theo dõi chi phí tạm ứng và hoàn ứng nhân viên.
Lập các báo cáo tổng hợp nội bộ theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Đã từng có kinh nghiệm làm kế toán/kế toán nội bộ.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word...) và phần mềm kế toán (MISA, Fast,… là lợi thế).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: Hỗ trợ tiền ăn trưa.
Phí gửi xe máy dưới tầng hầm tòa nhà theo quy định Công ty.
Làm việc trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định.
Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến phù hợp với năng lực.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ... Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.
Chế độ thăm hỏi: Cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang lễ...
Được tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội, trải nghiệm dịch vụ du lịch, cao cấp trong quá trình làm việc theo các chương trình của Công ty.
Chính sách mua hàng trên hệ thống sẽ được giảm giá tùy thuộc từng chương trình tại từng thời điểm cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME

CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa D - Vinaconex1, 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

