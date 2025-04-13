Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VINALOG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 29, ngõ 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Theo dõi cập nhật doanh thu của dự án hàng ngày.

Theo dõi tồn kho, sắp xếp vận chuyển gọi bổ sung hàng hóa từ xa.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình nhập hàng, xuất hàng.

Làm các báo cáo doanh thu, lợi nhuận.

Theo dõi công cụ dụng cụ, trích khấu hao tài sản thuộc dự án.

Kết nối và điều chuyển các mặt hàng giữa các chi nhánh hiệu quả và phù hợp.

Hỗ trợ và làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán- tài chính, kiểm toán, tài chính (ưu tiên các trường đại học khối kinh tế)

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán trong lĩnh vực thương mại điện tử (Shopee, Tiktokshop, Lazada….).

Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.

Có kiến thức chuyên môn tốt, có khả năng tổng hợp, sắp xếp dữ liệu và lập báo cáo.

Cập nhật kiến thức về thuế theo luật quy định hiện hành.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, google sheet,…)

Tư duy tốt, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VINALOG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.000.000 - 11.000.000 VND/tháng + phụ cấp

Các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp, cởi mở và thẳng thắn.

Tham gia liên hoan team, công ty mỗi quý, du lịch công ty 2 lần/ năm.

Tham gia các CLB, các hoạt động giao lưu thể thao: đá bóng, cầu lông,... 1 lần/ tuần.

Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực và làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VINALOG

