Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào việc thu thập, xử lý, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán sản xuất. Hỗ trợ lập báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo kết quả sản xuất theo yêu cầu. Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán sản xuất với các bộ phận liên quan. Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán sản xuất với số liệu thực tế. Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Excel, Word, Misa. Nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.