Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 348/9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Kiểm tra lại định khoản nghiệp vụ phát sinh.
Theo dõi các khoản Thu - Chi bằng ngân hàng và cập nhật lên phần mềm AMIS.
Kiểm tra các đề nghị thanh toán mua vật tư ở ngoài công trình/dự án.
Làm hồ sơ thanh toán theo dự án và xuất hóa đơn.
Làm hợp đồng đầu ra khi cấp trên yêu cầu yêu cầu.
Làm việc với ngân hàng: giải ngân, mở thư bảo lãnh,..
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
Tập hợp các khoản đề xuất thanh toán, trình thanh toán và chuyển khoản, theo dõi hồ sơ vay theo công trình.
Báo cáo thanh toán và công nợ.
Kiểm tra chứng từ báo cáo thuế GTGT.
Báo cáo công việc cho cấp trên theo định kỳ/ đột xuất.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 362/1A Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

