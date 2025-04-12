Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Kiểm tra lại định khoản nghiệp vụ phát sinh.

Theo dõi các khoản Thu - Chi bằng ngân hàng và cập nhật lên phần mềm AMIS.

Kiểm tra các đề nghị thanh toán mua vật tư ở ngoài công trình/dự án.

Làm hồ sơ thanh toán theo dự án và xuất hóa đơn.

Làm hợp đồng đầu ra khi cấp trên yêu cầu yêu cầu.

Làm việc với ngân hàng: giải ngân, mở thư bảo lãnh,..

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Tập hợp các khoản đề xuất thanh toán, trình thanh toán và chuyển khoản, theo dõi hồ sơ vay theo công trình.

Báo cáo thanh toán và công nợ.

Kiểm tra chứng từ báo cáo thuế GTGT.

Báo cáo công việc cho cấp trên theo định kỳ/ đột xuất.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.