Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Quản lý dòng tiền

Theo dõi, kiểm soát các khoản thu/chi hàng ngày.

Lập kế hoạch thanh toán và dự trù tiền mặt.

Xử lý thanh toán

Lập ủy nhiệm chi, chuyển khoản, hoặc chuẩn bị tiền mặt theo yêu cầu.

Kiểm tra hóa đơn, hợp đồng, chứng từ trước khi thanh toán.

Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng.

Quản lý tài khoản ngân hàng

Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng.

Phối hợp với kế toán ngân hàng để xử lý giao dịch.

Báo cáo

Lập báo cáo công nợ, báo cáo quỹ tiền mặt.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ/ngoại bộ.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cử nhân Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.

Kinh nghiệm: 3 năm trong lĩnh vực kế toán thanh toán, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành xây dựng.

Thành thạo phần mềm kế toán (SMART, FAST...), Excel.

Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực.

Hiểu biết về thuế GTGT, quy định thanh toán.

Tại CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin