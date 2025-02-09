Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4, đường Bến Nghé. Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Quận 7, Quận 7

Lập các chứng từ thu, chi, ủy nhiệm chi ;

Theo dõi tiền gửi ngân hàng;

Quản lý và hạch toán phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng vào sổ sách kế toán;

Theo dõi các khoản công nợ khách hàng, nhân viên và đôn đốc việc thu hồi công nợ;

Kiểm tra và đối chiếu các khoản thu, chi với thủ quỹ;

Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng;

Theo dõi các khoản tạm ứng của nhân viên;

Kiểm tra các hồ sơ chứng từ làm đề nghị thanh toán;

Tương tác giữa các bộ phận & khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo phân công của kế toán trưởng.

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: từ 24-35 tuổi

Tốt nghiệp cao đẵng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành có liên quan.

Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí liên quan

Kỹ năng :

+ Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel.

+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ và nắm bắt vấn đề tốt.

+ Có nhiệt huyết xây dựng đồng hành cùng công ty.

Mức lương thỏa thuận từ 12 - 15 triệu/ tháng.

Phụ cấp ăn trưa 30.000 đồng/ ngày. Điện thoại 200.000 đồng/ tháng.

Quà sinh nhật 200.000 đồng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp hòa đồng.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Cơ hội thăng tiến cao, xét tăng lương theo năng lực

