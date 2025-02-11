Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Kế toán thanh toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Richy Tower, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

A. CÔNG VIỆC CHÍNH: phụ trách khu vực Miền Trung và Miền Nam: toàn bộ chi phí của nhân viên và chi phí văn phòng, xăng xe, thuê ô tô, chi phí có liên quan đến văn phòng...
A. CÔNG VIỆC CHÍNH
1.Phụ trách quản lý khoản tạm ứng, thanh toán chi phí công tác của nhân viên Công ty ở Miền Trung và Miền Nam và chi phí văn phòng xăng xe, thuê xe ô tô, thuê văn phòng, chi phí bảo vệ, chi phí khác...
2.Hạch toán các chi phí, nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm SAP theo công việc phụ trách, đảm bảo tính chính xác của số liệu và tài khoản tuân thủ theo đúng quy định của Việt Nam.
Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các hóa đơn GTGT đầu vào, hạch toán, phân loại trên bảng excel theo mẫu yêu cầu gửi cho kế toán tổng hợp vào thứ 6 hàng tuần.
3.Theo dõi công nợ phải thu phải trả của nhân viên hoặc nghiệp vụ phát sinh của công việc phụ trách. Định kỳ báo cáo tình hình công nợ tạm ứng, các nhân viên chây ỳ không hoàn tạm ứng theo tháng cho Kế toán trưởng vào ngày 15 tháng sau.
4.Chịu trách nhiệm phê duyệt các lưu trình thanh toán trên hệ thống nội bộ LTO, OA không được muộn hơn thời gian quy định.
5.Chịu trách nhiệm phê duyệt các khoản chi phí trả cho công ty dịch vụ nước ngoài: Lưu ý các khoản trả cho công ty dịch vụ nước ngoài không phải là chi phí mua hàng cần ghi chú khấu trừ thuế nhà thầu, có hiểu biết về các loại thuế.
B. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC KHÁC:
6.Chịu trách nhiệm đề xuất các quy định có liên quan đến công việc và tạo các mẫu biểu phù hợp và nâng cao hiệu quả công việc.
7.Tham gia vào việc đào tạo nhân viên về quy định công tác phí, thanh toán hóa đơn chứng từ khi có yêu cầu.
8.Chịu trách nhiệm lưu trữ và đóng hồ sơ sổ sách của tháng phát sinh chuyển cho kế toán tổng hợp vào ngày 10 tháng sau.
9.Tham gia công tác kiểm tra tại các phòng ban, cơ sở kinh doanh các khu vực Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc khi có yêu cầu.
10.Các công việc khác được cấp trên giao

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành về Kế toán, Tài Chính.
Yêu cầu biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh, ưu tiên biết tiếng Trung
Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Nắm chắc các thông tư, nghị định thuế, văn bản, thông báo thuế và các nghiệp vụ xử lý theo thuế.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, quyết đoán.
Kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm tốt, ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm ERP, SAP
Thật thà, chịu khó, đạo đức tốt, đặc biệt phải trung thực
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi, có chí tiến thủ
Sức khỏe tốt, Có khả năng chịu áp lực cao
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập sẽ thoả thuận khi phỏng vấn, tùy vào năng lực ứng viên: 15-17 triệu
Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên toàn bộ thu nhập
Làm việc 5 ngày một tuần, nghỉ T7, chủ nhật
Tham gia các chương trình du lịch, teambuilding của công ty
Môi trường làm việc: hiện đại, trẻ trung, năng động, công bằng, minh bạch
Định kỳ đánh giá và xét tăng lương tuỳ vào năng lực nhân viên.
Phúc lợi công ty: đồng phục, sinh nhật, lễ tết, thâm niên, khám sức khỏe, hiếu hỷ, sinh con ...
Khám sức khỏe định kỳ năm/ lần.
Nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thanh-toan-thu-nhap-15-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job288492
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Tập Đoàn Novaon làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Tập Đoàn Novaon
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Giovanni Vietnam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Danko Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Danko Group
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH DỆT MAY THYGESEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỆT MAY THYGESEN VIỆT NAM
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trần Hồng Quân HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ROYALMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ROYALMAN
17 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Gcoop Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm