Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà An Bình, Số 3 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, thanh toán công nợ dịch vụ thiết yếu định kỳ toàn hệ thống

Kiểm soát và đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp

Kiểm soát các khoản tạm ứng, thanh toán và quyết toán nội bộ

Hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng quy trình thanh toán hiện hành

Kiểm soát tính hợp lý của các chi phí phát sinh và tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ phát sinh theo các quy trình thanh toán nội bộ, quy định thuế hiện hành

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Kiểm soát các khoản chi, lưu trữ chứng từ chi phí toàn hệ thống theo quy trình, quy chế hiện hành

Kiểm soát số liệu tồn kho so với kiểm kê thực tế toàn hệ thống với kế toán vật tư

Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí, đề xuất biện pháp ngăn chặn kịp thời nếu phát hiện những biến động chênh lệch bất thường

Phối hợp với bộ phận mua hàng, kế toán thuế chuẩn bị hồ sơ ghi nhận chi phí hợp lệ với quy định thuế

Các công việc khác theo yêu cầu của KTT

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến sai sót thuế và tham mưu cho KTT và BGĐ cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo thuế

Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách thuế

Các công việc khác theo sự phân công của KTT/BGĐ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp chuyên ngành kế toán; Ưu tiên Đại học >Cao Đẳng>Trung Cấp.

Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận;

Có tư duy số liệu;

Nhanh nhẹn, chủ động, trách nhiệm;

Giao tiếp hiệu quả, thuyết phục.

Kinh nghiệm kế toán thanh toán hoặc kế toán tổng hợp > 2 năm

Am hiểu chế độ kế toán hiện hành;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, FAST);

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Kỹ năng xử lý số liệu;

Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VNĐ/tháng

Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,... thưởng lương tháng thứ 13

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương cơ bản

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT

15 ngày nghỉ hưởng lương (12 ngày nghỉ phép và 3 ngày nghỉ ốm hưởng lương)

Chính sách giảm giá khi nhân viên và người thân sử dụng dịch vụ tại Parkway

Tham gia các buổi training nội bộ, các khóa học để được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và cách tư duy

Luôn được lắng nghe, tư vấn và đồng hành để hoàn thiện và phát triển hơn trong công việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng (theo hướng Chuyên môn hoặc Quản lý)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin