Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Rà soát các bộ hồ sơ thanh toán và lập phiếu chi với các khoản thanh toán bằng tiền mặt

Theo dõi, thanh quyết toán các khoản tạm ứng của các bộ công nhân viên trong công ty và các khoản công nợ dich vụ của các nhà cung cấp như điện, nước…

Tính lương sản phẩm với các bô phận kinh doanh, logis, sản xuất

Quản lý tài sản. Tạo mã TS CCDC và phân bổ trên hệ thống/ Lên kế hoạch kiểm kê khi đến lịch.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính – Kế toán

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thanh toán

Thành thạo tin học văn phòng, excel

Nắm vững và hiểu được các quy định, quy trình thanh toán..

Nhanh nhẹn, hoạt bát chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; lương tháng 13

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Tập đoàn (Du lịch, Sinh nhật, Thưởng Lễ, Tết,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin