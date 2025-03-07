Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Rà soát các bộ hồ sơ thanh toán và lập phiếu chi với các khoản thanh toán bằng tiền mặt
Theo dõi, thanh quyết toán các khoản tạm ứng của các bộ công nhân viên trong công ty và các khoản công nợ dich vụ của các nhà cung cấp như điện, nước…
Tính lương sản phẩm với các bô phận kinh doanh, logis, sản xuất
Quản lý tài sản. Tạo mã TS CCDC và phân bổ trên hệ thống/ Lên kế hoạch kiểm kê khi đến lịch.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính – Kế toán
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thanh toán
Thành thạo tin học văn phòng, excel
Nắm vững và hiểu được các quy định, quy trình thanh toán..
Nhanh nhẹn, hoạt bát chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; lương tháng 13
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Tập đoàn (Du lịch, Sinh nhật, Thưởng Lễ, Tết,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KM3, QUỐC LỘ 2, PHÚC THẮNG, PHÚC YÊN, VĨNH PHÚC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

