Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Vhomes building, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Kiểm tra hồ sơ thanh toán và hạch toán vào phần mềm tương ứng
Làm lệnh đi tiền theo hồ sơ đã được ký duyệt
In, ký và lưu phiếu kế toán cuối kỳ
Photo chứng từ kế toán thuế
Xác nhận công nợ tạm ứng cuối tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 23 - 27 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại các mô hình kinh doanh thương mại với quy mô hoạt động nhiều chi nhánh; lĩnh vực bất động sản;...
Tại Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng (còn thương lượng dựa trên kinh nghiệm và năng lực)
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương, chính thức 100% và đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
Được trang bị đầy đủ máy móc, văn phòng phẩm để phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
