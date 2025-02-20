Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vhomes building, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

Kiểm tra hồ sơ thanh toán và hạch toán vào phần mềm tương ứng

Làm lệnh đi tiền theo hồ sơ đã được ký duyệt

In, ký và lưu phiếu kế toán cuối kỳ

Photo chứng từ kế toán thuế

Xác nhận công nợ tạm ứng cuối tháng

Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 23 - 27 tuổi

Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại các mô hình kinh doanh thương mại với quy mô hoạt động nhiều chi nhánh; lĩnh vực bất động sản;...

Tại Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng (còn thương lượng dựa trên kinh nghiệm và năng lực)

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương, chính thức 100% và đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Được trang bị đầy đủ máy móc, văn phòng phẩm để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes

