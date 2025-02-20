Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Toà Housinco, KĐT mới Phùng Khoang, P. Trung Văn,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Theo dõi, thực hiện đầy đủ công tác thanh toán cho đối tác trong và ngoài công ty nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

- Quản lý chi phí hoạt động, kiểm soát chi phí. Kiểm tra số liệu thanh toán với hạn mức, định mức và ngân sách thanh toán. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của các chứng từ thanh toán trước khi thanh toán, thu công nợ theo đúng quy trình tạm ứng/thanh toán/ hoàn ứng của công ty

- Thực hiện việc hạch toán chứng từ, hoá đơn mua vào, kiểm tra thông tin hạch toán kịp thời và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, nhận nợ, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng, xác nhận số dư tài khoản và các giao dịch khác (nếu có).

- Chủ động trực tiếp liên hệ với các bộ phận liên quan trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

- Theo dõi việc tạm ứng, hoàn ứng, thu hồi tạm ứng đúng theo quy định của công ty.

- Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, tháng, quý, năm.

- Nộp báo cáo chi tiết công nợ phải trả định kỳ hàng tháng. Giải trình các khoản công nợ tồn đọng chưa thanh toán. Thời hạn theo quy định của công ty.

- Theo dõi đối chiếu công nợ phải trả hàng tháng/ quý/ năm.

- Thực hiện đối chiếu công nợ phải thu hàng tháng/quý/năm với các khách hàng kênh BBS/MT

- Quản lý, theo dõi và kết hợp với các bộ phận liên quan để quản lý quỹ tiền mặt. Báo cáo cấp trên trong trường hợp có sai sót xảy ra trong quá trình quản lý quỹ tiền mặt. Tổng hợp và cập nhật hàng ngày thông tin quỹ tiền mặt/ngân hàng với Ban lãnh đạo.

- Chủ động mở tài khoản, cập nhật thông tin ngân hàng, lãi suất cho vay/đi vay, mở sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, thanh toán lãi vay, thanh toán ký quỹ, L/C, ngoại tệ….

- Kiểm tra, theo dõi tính toán lãi vay phải thu/phải trả đúng với điều khoản trên sổ tiết kiệm, khế ước vay

- Kiểm tra các hồ sơ liên quan trong quá trình thực hiện công việc đảm bảo các nghiệp vụ liên quan đến thuế được thực hiện và tuân thủ theo pháp luật. Thực hiện xử lý các vấn đề phát sinh về thuế theo đúng quy định pháp luật và Công ty.

- Theo dõi và quản lý tài sản, chứng từ, hồ sơ thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

- Thực hiện phân loại, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp về mặt kế toán, đồng thời tiến hành bổ sung, điều chỉnh khi phát hiện thiếu sót. Lưu trữ và bảo mật thông tin, tài liệu, hồ sơ, chứng từ, dữ liệu và các báo cáo về kế toán theo quy định.

- Định kỳ cuối tháng, kết hợp với thủ quỹ đối chiếu số dư tiền mặt theo sổ kế toán và thủ quỹ

- Lập và nộp báo cáo thuế GTGT theo đúng quy định, theo dõi nộp các khoản thuế phát sinh đúng quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Trưởng phòng/ Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Đại học/chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán; Tài chính-Kế toán.

- Từ 01 năm trở lên ở vị trí kế toán thanh toán. Ưu tiên cho ứng viên đã từng làm ở công ty thương mại, sản xuất.

- Có kinh nghiệm làm phần mềm kế toán Misa.

- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn.

- Kỹ năng xử lý tình huống.

- Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm.

- Làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển

Làm việc trong tập đoàn đa ngành với quy mô lớn, môi trường chuyên nghiệp;

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa, con người Nhật Bản;

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở;

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên.

Chính sách và phúc lợi

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường;

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh;

Quà tặng/thưởng tiền mặt vào dịp Lễ, Tết; tham gia các sự kiện đặc biệt của công ty;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép năm, chế độ ốm đau, thai sản… theo quy định của Luật Lao động;

BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm cho toàn bộ nhân viên;

Phúc lợi từ Công đoàn: hỗ trợ tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau, quà tặng các dịp Lễ, Tết…;

Được mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi dành riêng cho nhân viên Lotus Group.

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo;

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin