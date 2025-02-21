Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 - 4 Dịch Vọng Hậu,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Theo dõi các tài khoản ngân hàng, làm hồ sơ thanh toán, vay.

- Hạch toán, theo dõi các tài khoản thanh toán.

- Lập tờ khai GTGT, thuế TNCN.

- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.

- Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

- Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách theo yêu cầu của cấp trên.

- Quản lí các chứng từ liên quan đến

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học/ Cao đẳng Chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc các ngành khác liên quan.

- Kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt. Sử dụng thành thạo word, excel, và phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.

- Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực, vui vẻ.

- Năng động và sáng tạo trong công việc. Có kỹ năng sắp xếp, quản lý thời gian tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 8-12 triệu/ tháng.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Thưởng Tết, thưởng tháng lương 13, thưởng kết quả kinh doanh.

- Quyền lợi mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiệt huyết, phù hợp với các bạn có mong muốn được học tập và phát triển, gắn bó lâu dài

- Được làm việc trong doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ và sẽ trở thành số 1 tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nội thất và đá nhân tạo số 1 Việt Nam.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty như: sinh nhật, Hiếu, Hỷ, team building, party công ty, du lịch …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin