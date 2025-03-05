Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Yên Phụ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà hàng.

- Kỹ năng tính toán: Ứng viên cần có kỹ năng về tính toán và xử lý các số liệu, có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán và các công cụ tính toán hiệu quả. Ngoài ra, ứng viên cần có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công việc phụ trách.

- Kỹ năng giao tiếp: Ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày và giải thích các vấn đề liên quan đến thuế cho các đối tác và khách hàng.

- Tính cẩn trọng: có tính cẩn trọng cao, đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn trong việc tính toán và nộp thuế, tránh vi phạm pháp luật thuế.

- Tinh thần trách nhiệm: có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo sự liên tục và đúng hạn trong việc thực hiện các công việc kế toán thuế. Ngoài ra, ứng viên cần có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: upto 25.000.000 đ/tháng + Thưởng Service Charge ... (thỏa thuận theo năng lực) - Phụ cấp ăn trưa: Theo quy định của Công ty (30.000đ/ngày)

Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.

Tham gia đầy đủ các chinh sách theo Quy định của Công ty, nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

