Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12 Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Lập Tờ khai thuế Giá trị gia tăng, thuế TNCN hàng tháng nộp thuế hàng tháng

- Lập Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Tờ khai thuế xuất nhập khẩu

- Lên báo cáo tài chính thuế

- Thực hiện hoàn thuế

- Thực hiện cung cấp thông tin giải trình cho thanh tra thuế sau hoàn, quyết toán thuế kiểm toán

- Các công việc khác phát sinh liên quan đến thuế và Kế toán trưởng giao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tài chính. Có kinh nghiệm kế toán thuế 2 năm trở lên.

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán: Fast, Misa, ...

- Có kĩ năng thuyết phục với các cơ quan ban ngành: thuế, kiểm toán

- Chăm chỉ, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12.000.000 - 18.000.000vnd/tháng

Trợ cấp gửi xe, ăn trưa

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, ... theo quy định của Pháp luật và nhà nước.

Được tham gia BH nhân thọ, BH sức khỏe.

Gói thu nhập từ 13 - 15 tháng/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin