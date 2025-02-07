Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hồ Ba Mẫu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, tổng hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh thuế, hạch toán vào phần mềm kế toán Fast;

Thu thập, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ chứng từ có liên quan;

Lập và hạch toán bảng lương, bảo hiểm, quyết toán thuế TNCN;

Làm báo cáo, tờ khai thuế và báo cáo tài chính định kỳ

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Thực hiện các công việc hỗ trợ kinh doanh khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm kế toán thuế tại công ty thương mại.

Nắm vững các quy định về kế toán và thuế;

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực;

Yêu thích kế toán và các con số, mong muốn công việc ổn định, phát triển dài hạn về kế toán thuế;

Thành thạo Excel, tiếng Anh cơ bản;

Tại Công ty TNHH Legatek Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp trách nhiệm + thưởng hỗ trợ kinh doanh + lễ tết;

Đầy đủ chế độ bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định;

Team building hàng năm và cơ hội tham dự hội nghị chuyên ngành tại nhiều địa phương;

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp;

Ngành kinh doanh thiết yếu, ổn định kể cả trong đại dịch;

Nhiều quyền lợi hấp dẫn và thú vị khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Legatek

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin