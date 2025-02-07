Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Legatek
- Hà Nội:
- Hồ Ba Mẫu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, tổng hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh thuế, hạch toán vào phần mềm kế toán Fast;
Thu thập, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ chứng từ có liên quan;
Lập và hạch toán bảng lương, bảo hiểm, quyết toán thuế TNCN;
Làm báo cáo, tờ khai thuế và báo cáo tài chính định kỳ
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Thực hiện các công việc hỗ trợ kinh doanh khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm kế toán thuế tại công ty thương mại.
Nắm vững các quy định về kế toán và thuế;
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực;
Yêu thích kế toán và các con số, mong muốn công việc ổn định, phát triển dài hạn về kế toán thuế;
Thành thạo Excel, tiếng Anh cơ bản;
Tại Công ty TNHH Legatek Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định;
Team building hàng năm và cơ hội tham dự hội nghị chuyên ngành tại nhiều địa phương;
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp;
Ngành kinh doanh thiết yếu, ổn định kể cả trong đại dịch;
Nhiều quyền lợi hấp dẫn và thú vị khác theo chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Legatek
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI