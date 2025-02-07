Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Sunhouse km21 - km22, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Hạch toán hóa đơn

2. Hạch toán chứng từ ngân hàng

3. Hoàn thiện sổ quỹ

4. Đối chiếu công nợ

5. Hoạch toán lương, BHXH

6. Cân đối chi phí nguyên liệu theo kế hoạch, theo dõi công nợ, chuyển tiền, đôn đốc thu lại tiền từ NCC

7. Lập các báo cáo phục vụ thống kê, ngân hàng, cập nhật các thông tư quy định thuế, luật DN, BHXH

8 Lập báo cáo và hệ thống chứng từ sổ sách: lập nộp các tờ khai thuế hàng tháng quý năm; cân đối lại các chỉ tiêu lập báo cáo tài chính nộp cấp trên và cơ quan thuế

9 Lập các chứng từ, cung cấp số liệu, xây dựng số liệu phục vụ kiểm toán năm

10 Quyết toán thuế

11 Lập hồ sơ hoàn thuế, giải trình hồ sơ khi có yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên

Chuyên môn: chuyên ngành kế toán/ kế toán doanh nghiệp và các ngành liên quan

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương trong công ty sản xuất – xuất khẩu

Khả năng:

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, phần mềm Missoft/Effect...)

Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tư duy logic tốt

Ưu tiên ứng viên sử dụng hệ thống ERP

Phẩm chất cá nhân: thẳng thắn, trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 12 – 16tr/tháng

Thưởng KPIs

Phụ cấp ăn trưa tại công ty

Xe đưa đón từ nội thành

Du lịch nghỉ mát + Phúc lợi những ngày lễ tết

Tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

