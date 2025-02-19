Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Chatude Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Chatude Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Chatude Global
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty Cổ phần Chatude Global

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Chatude Global

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 49 lê đức thọ, mỹ đình 2, Nam Từ Liêm

- Miền Bắc, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Hạch toán hóa đơn:
- Kiểm tra và thu thập hợp đồng, chứng từ kèm theo.
- Kiểm tra giá bán và xuất hóa đơn GTGT, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn
- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào và hạch toán trên phần mềm kế toán
- Hạch toán chứng từ ngân hàng
- Kiểm tra sổ quỹ ngân hàng và chứng từ đi kèm hạch toán vào phần mềm
- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ hồ sơ vay, công nợ phải thu, phải trả
- Hạch toán ghi nhận chi phí, doanh thu.
- Theo dõi, kê khai các khoản thuế.
- Sắp xếp, bổ sung, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty
- Làm các Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm nộp cho cơ quan thuế.
- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan.
- Hòa đồng với đồng nghiệp
- Có trách nhiệm và chủ động trong công việc
- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, tin học văn phòng
- Có tâm huyết và xác định làm việc lâu dài.
- Nhanh nhẹn, chủ động giải quyết vấn đề, cẩn thận, chi tiết.

Tại Công ty Cổ phần Chatude Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Đi làm từ thứ 2 đến trưa thứ 7. Thời gian từ 8h-12h, chiều từ 13h đến 17h30
- Thử việc 02 tháng, hưởng 90% lương
- Được hưởng lương tháng thứ 13+ các khoản thưởng lễ Tế trong năm
- Được nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ lễ Tết theo pháp định
- Được đi du lịch nghỉ mát, du xuân và cá chế độ khác theo chính sách của công ty.
- Được hưởng các chính sách khác về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Được xét tăng lương hàng năm.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiên.
- Được trang bị các thiết bị công cụ làm việc hiện đại, phù hợp tính chất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chatude Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chatude Global

Công ty Cổ phần Chatude Global

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

