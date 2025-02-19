Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Chatude Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 49 lê đức thọ, mỹ đình 2, Nam Từ Liêm - Miền Bắc, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

1. Hạch toán hóa đơn:

- Kiểm tra và thu thập hợp đồng, chứng từ kèm theo.

- Kiểm tra giá bán và xuất hóa đơn GTGT, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn

- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào và hạch toán trên phần mềm kế toán

- Hạch toán chứng từ ngân hàng

- Kiểm tra sổ quỹ ngân hàng và chứng từ đi kèm hạch toán vào phần mềm

- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ hồ sơ vay, công nợ phải thu, phải trả

- Hạch toán ghi nhận chi phí, doanh thu.

- Theo dõi, kê khai các khoản thuế.

- Sắp xếp, bổ sung, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty

- Làm các Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm nộp cho cơ quan thuế.

- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan.

- Hòa đồng với đồng nghiệp

- Có trách nhiệm và chủ động trong công việc

- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, tin học văn phòng

- Có tâm huyết và xác định làm việc lâu dài.

- Nhanh nhẹn, chủ động giải quyết vấn đề, cẩn thận, chi tiết.

Quyền Lợi

- Đi làm từ thứ 2 đến trưa thứ 7. Thời gian từ 8h-12h, chiều từ 13h đến 17h30

- Thử việc 02 tháng, hưởng 90% lương

- Được hưởng lương tháng thứ 13+ các khoản thưởng lễ Tế trong năm

- Được nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ lễ Tết theo pháp định

- Được đi du lịch nghỉ mát, du xuân và cá chế độ khác theo chính sách của công ty.

- Được hưởng các chính sách khác về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Được xét tăng lương hàng năm.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiên.

- Được trang bị các thiết bị công cụ làm việc hiện đại, phù hợp tính chất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

