Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
- Hà Nội: Văn phòng Nhất Lâm, Lô H18
- 19 Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Hạch toán, theo dõi thu - chi tiền mặt, tiền tài khoản trên phần mềm kế toán
Hạch toán theo dõi tạm ứng
Hạch toán, theo dõi vay vốn ngân hàng trên phần mềm kế toán
Phân bổ chi phí khấu hao, TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước hàng tháng
Lập tờ khai thuế GTGT
Lập báo cáo tài chính năm
Nộp ngân sách nhà nước nếu có phát sinh
Hoàn thiện, in ấn, lưu trữ sổ sách thuế
Các công việc khác theo yêu cầu của TBP, KTT, BGĐ
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức : Chuyên ngành kế toán, am hiểu sau về thuế
Kỹ năng: Tin học văn phòng, khả năng chịu được áp lực công việc, cẩn thận, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp
Thái độ/Tố chất : Trách nhiệm kỷ luật cao, Tính chính xác, Trung thực kiên nhẫn và nguyên tắc
Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo phát triển bản thân
Review 1 lần/năm
Tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật lao động
Teambuilding, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
