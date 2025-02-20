Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Nhất Lâm, Lô H18 - 19 Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Hạch toán, theo dõi thu - chi tiền mặt, tiền tài khoản trên phần mềm kế toán

Hạch toán theo dõi tạm ứng

Hạch toán, theo dõi vay vốn ngân hàng trên phần mềm kế toán

Phân bổ chi phí khấu hao, TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước hàng tháng

Lập tờ khai thuế GTGT

Lập báo cáo tài chính năm

Nộp ngân sách nhà nước nếu có phát sinh

Hoàn thiện, in ấn, lưu trữ sổ sách thuế

Các công việc khác theo yêu cầu của TBP, KTT, BGĐ

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí tương đương

Kiến thức : Chuyên ngành kế toán, am hiểu sau về thuế

Kỹ năng: Tin học văn phòng, khả năng chịu được áp lực công việc, cẩn thận, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp

Thái độ/Tố chất : Trách nhiệm kỷ luật cao, Tính chính xác, Trung thực kiên nhẫn và nguyên tắc

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Được đào tạo phát triển bản thân

Review 1 lần/năm

Tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật lao động

Teambuilding, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

