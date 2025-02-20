Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ng. 536 P. Minh Khai, Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

-Đối soát đầu vào đầu ra hoá đơn GTGT

- Tập hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán cách nghiệp vụ liên quan đến thuế.

- Lập và nộp Báo cáo thuế GTGT, TNCN theo tháng hoặc quý đảm bảo chính xác và đúng hạn

- Lập và nộp BCTC năm, BC quyết toán thuế TNDN, TNCN đảm bảo chính xác và đúng hạn

- In ấn hoàn thiện sổ sách kế toán hàng năm, hợp đồng mua vào bán ra

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, BHXH

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc một số ngành kinh tế khác có liên quan

-Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán và luật thuế hiện hành.

-Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập

-Sử dụng thành thạo Excel, Word và phần mềm kế toán Misa

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành xuất nhập khẩu

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương từ 10-15 triệu

Chế độ BHXH, nghỉ lễ tết theo quy định của công ty

Thưởng tháng lương 13, thưởng ngày lễ tết , được du lịch học hỏi... theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

