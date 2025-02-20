Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ng. 536 P. Minh Khai, Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Đối soát đầu vào đầu ra hoá đơn GTGT
- Tập hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán cách nghiệp vụ liên quan đến thuế.
- Lập và nộp Báo cáo thuế GTGT, TNCN theo tháng hoặc quý đảm bảo chính xác và đúng hạn
- Lập và nộp BCTC năm, BC quyết toán thuế TNDN, TNCN đảm bảo chính xác và đúng hạn
- In ấn hoàn thiện sổ sách kế toán hàng năm, hợp đồng mua vào bán ra
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, BHXH

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc một số ngành kinh tế khác có liên quan
-Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán và luật thuế hiện hành.
-Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập
-Sử dụng thành thạo Excel, Word và phần mềm kế toán Misa
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành xuất nhập khẩu

Tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15 triệu
Chế độ BHXH, nghỉ lễ tết theo quy định của công ty
Thưởng tháng lương 13, thưởng ngày lễ tết , được du lịch học hỏi... theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố 21, Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

