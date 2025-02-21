Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thu thập, xử lý và lưu trữ các chứng từ, dữ liệu trên các chứng từ kế toán phát sinh,
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn trước khi nhập liệu sổ sách kế toán,
- Hạch toán thu chi, ngân hàng phát sinh,
- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu và phải trả,
- Hạch toán lương theo thuế và các khoản trích theo lương, BHXH,
- Hàng tháng phân bổ các khoản chi phí, trích khấu hao TSCĐ......
- Tính thuế TNCN & viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN,
- Theo dõi chi tiết theo công trình để cân đối lãi lỗ cho hợp lý,
- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ),
- Hàng tháng lên bảng tạm tính thuế đầu ra và đầu vào để cân đối chứng từ
- Thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính hàng tháng,
- Lập báo cáo tài chính năm.
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức: Am hiểu Luật thuế GTGT ,các thông tư ,văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
- Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Kỹ năng phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Tố chất:
Cẩn thận, tỉ mỉ.
Tư duy logic.
Trung thực, ham học hỏi.
- Khác:
Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện với quy mô nhân sự trên 200 người.
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kế toán thuế trong các công ty thương mại và dịch vụ.

Tại CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định nhà nước
- Thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
- Thưởng ngày lễ tết theo quy định.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, tạo điều kiện tốt nhất để cá nhân phát triển, học hỏi lành mạnh
- Chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 24 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

