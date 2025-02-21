Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP
- Hà Nội: Lô 9+10 số 49 ngõ 15 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiếm tra phê duyệt mặt hàng, đơn hàng, hợp đồng và phát hành hóa đơn GTGT
- Kiểm tra, rà soát, hạch toán hoá đơn đầu vào, bộ chứng từ nhập khẩu
- Hạch toán, định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Theo dõi, quản lý hợp đồng bán hàng, đơn hàng và các chứng từ bán hàng khác
- Theo dõi, quản lý hợp đồng mua vào, hoá đơn mua vào và các chứng từ mua hàng khác
- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, đóng sổ sách kế toán
- Nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng nhóm, KTT.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
- Kiểm tra phê duyệt các nội dung trên hợp đồng như: hàng hoá, đơn giá, các điều khoản về thanh toán và giao nhận; Phối hợp với kế toán thanh toán, kế toán doanh thu để xác nhận tình trạng thanh toán, giao hàng, công nợ tồn đọng trước khi phát hành hoá đơn GTGT
- Kiểm tra, rà soát thông tin trên hoá đơn đầu vào, loại bỏ các hoá đơn bất hợp pháp và hạch toán nghiệp vụ liên quan
- Kiểm tra, rà soát các bộ chứng từ nhập khẩu, hạch toán các khoản thuế phát sinh và định khoản nghiệp vụ nhập khẩu
- Quản lý, lưu trữ hợp đồng kinh tế, hợp đồng bán hàng và các chứng từ bán hàng khoa học, hợp lý; Đốc thúc nhân viên kinh doanh hoàn thiện chứng từ theo quy định công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
