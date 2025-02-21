Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C43 - 24 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm các nghiệp vụ nhập và làm các báo cáo liên quán đến nghiệp vụ thuế doanh nghiệp theo tháng, quý, năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy tính

- Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi

- Ưu tiên ứng viên có kính nghiệm tại vị trí tuyển dụng

Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Làm việc từ 8h10-17h10 từ thứ 2 đến thứ 7 (1 tháng được nghỉ 1 thứ 7 và 1 ngày phép).

- Được đóng bhxh và hưởng các chế độ thưởng lễ tết và chế độ khác của công ty theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin