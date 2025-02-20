Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH kế toán và đại lý thuế ATC Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 LK 15 khu đô thị Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ các anh/chị phòng dịch vụ hạch toán số liệu;

Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ đi kèm với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

In sổ sách;

Các bạn xuất sắc sẽ được hướng dẫn hoàn thiện chứng từ, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hoàn chỉnh từ A Z cho các công ty khách hàng của Đại Lý thuế ATC;

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Thực tập sinh tối đa 04 tháng

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 22-28; Giới tính: Nam/Nữ

Hoàn thành chương trình Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán - Tài chính;

Thành thạo tin học văn phòng;

Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH kế toán và đại lý thuế ATC Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Kết thúc quá trình thực tập sinh sẽ được trao cơ hội thi tuyển để trở thành nhân viên chính thức của công ty với các chế độ đãi ngộ đầy đủ: Thưởng 04 lần/năm: Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch 1/1, Thưởng Tết lương tháng 13;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Được đóng đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi làm nhân viên chính thức; Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Được đào tạo "cầm tay chỉ việc" tận tình đến nơi đến chốn; được tham gia các khóa học đào tạo kế toán Thuế do công ty tổ chức, được đào tạo các kỹ năng quản lý trong công việc hàng ngày;

Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;

Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao;

Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện. Định hướng phát triển: tương lai trở thành chuyên gia trong dịch vụ tư vấn kế toán thuế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kế toán và đại lý thuế ATC Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội

