Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, Tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

• Thực hiện các công tác kế toán dự án bao gồm:

• Theo dõi cấp vốn và hoàn chứng từ của các dự án;

• Quản lý hóa đơn chứng từ, đối chiếu và thanh toán công nợ khách hàng cho các dự án;

• Kiểm soát tính toán lương, thưởng của các dự án;

• Tham gia quản lý nhập xuất tồn vật tư, vật liệu tại các dự án.

• Thực hiện các công việc khác dưới sự phân giao, hướng dẫn của Kế toán trưởng, Giám đốc Ban điều hành, Chỉ huy dự án.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên tại các trường khối Kinh tế;

• Sử dụng tốt phần mềm văn phòng Microsoft Office (Word, Excel…);

• Làm cán bộ kế toán, thống kê tại văn phòng công ty và tại các dự án thi công xây dựng công trình giao thông;

• Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm kế toán thống kê tại các công trường, sẵn sàng đi công tác tại các dự án được phân giao.

CHẾ ĐỘ:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1

