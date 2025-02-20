Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa CT2 KĐT Dream Town, Đường 70, P.Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
Hạch toán nghiệp vụ kế toán, theo dõi công nợ, theo dõi, phân bổ chi phí kinh doanh.
Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
Quản lý hóa đơn đầu vào, đầu ra, đối chiếu dữ liệu thuế.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, thuế; ưu tiên kế toán dịch vụ logistics.
Kinh nghiệm:
Chứng chỉ: Có chứng chỉ Kế toán trưởng hoặc các chứng chỉ hành nghề liên quan là lợi thế.
Chứng chỉ:
Kỹ năng:
Am hiểu sâu về các quy định pháp luật về kế toán, thuế, và tài chính.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống chuyên nghiệp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (Misa, Fast,...) và công cụ văn phòng (Excel, Word,...).
Kỹ năng tổ chức công việc và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Tính cách: Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tính cách:

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10tr - 15 tr
Thưởng và các chế độ phúc lợi khác.
Cơ hội được đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa CT2 KĐT Dream Town, Đường 70, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

